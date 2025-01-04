Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Винисиус сыграет в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в матче с «Валенсией» — Marca

Винисиус сыграет в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в матче с «Валенсией» — Marca
Аудио-версия:
Комментарии

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сможет принять участие в Суперкубке Испании, несмотря на полученное им удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1). Об этом сообщает Marca.

Испания — Примера . 12-й тур
03 января 2025, пятница. 23:00 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
1 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Дуро – 27'     1:1 Модрич – 85'     1:2 Беллингем – 90+5'    
Удаления: нет / Винисиус Жуниор – 79'

По информации источника, «сливочные» подадут апелляцию на решение главного судьи встречи Сесара Сото Градо об удалении бразильского футболиста. На текущий момент неизвестно, когда соберётся комиссия, уполномоченная принять решение о количестве игр, которых пропустит Винисиус. Однако подчёркивается, что дисквалификация будет действовать на следующие матчи испанской Примеры.

Отметим, что перед тем, как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус сначала находился на газоне в сидячем виде после одной из атак «Реала», в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

«Реал» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Мальоркой» 9 января.

Винисиус Жуниор Подробнее
Материалы по теме
Анчелотти — об удалении Винисиуса: он старается, но не всегда делает всё правильно

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android