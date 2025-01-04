Винисиус сыграет в Суперкубке Испании, несмотря на удаление в матче с «Валенсией» — Marca

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор сможет принять участие в Суперкубке Испании, несмотря на полученное им удаление в матче 12-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (2:1). Об этом сообщает Marca.

По информации источника, «сливочные» подадут апелляцию на решение главного судьи встречи Сесара Сото Градо об удалении бразильского футболиста. На текущий момент неизвестно, когда соберётся комиссия, уполномоченная принять решение о количестве игр, которых пропустит Винисиус. Однако подчёркивается, что дисквалификация будет действовать на следующие матчи испанской Примеры.

Отметим, что перед тем, как получить красную карточку в матче с «Валенсией», Винисиус сначала находился на газоне в сидячем виде после одной из атак «Реала», в какой-то момент к нему сзади подошёл голкипер хозяев Столе Димитриевски и коснулся головы, предположительно, вратарь мог дёрнуть его за косичку. В ответ на это бразилец толкнул голкипера двумя руками в область лица и был удалён.

«Реал» сыграет в полуфинале Суперкубка Испании с «Мальоркой» 9 января.

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