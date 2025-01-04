Агент Батракова: уже в шесть лет было видно, что из Лёши растёт интересный игрок

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал о первой встрече с игроком.

– Лёшу я знаю с самого детства. Когда он только пришёл в академию «Локомотива», сразу было видно, что растёт очень интересный игрок.

– Во сколько лет вы с ним впервые встретились?

– Получается, когда ему было шесть лет, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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