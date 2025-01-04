Томас Цорн высказался о назначении Кахигао спортивным директором «Спартака»

Бывший исполнительный директор московского «Спартака» Томас Цорн отреагировал на назначение испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора красно-белых.

«Назначение Фрэнсиса Кахигао — перспективный шаг для «Спартака». Его опыт в «Арсенале» и навыки работы на трансферном рынке могут помочь клубу. Ключевым фактором станет его адаптация к российским условиям и взаимодействие с командой и руководством», — сказал Цорн в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

О назначении 55-летнего испанца было объявлено вчера, 3 января. Ранее эту должность занимал португалец Томаш Амарал.

Материалы по теме Колыванов: Кахигао поможет «Спартаку» развиваться и будет привозить качественных игроков

Самые титулованные футбольные клубы России: