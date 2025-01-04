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Игорь Колыванов: уже скучаем по РПЛ — у нас очень интересный чемпионат

Игорь Колыванов: уже скучаем по РПЛ — у нас очень интересный чемпионат
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Бывший главный тренер московского «Торпедо» и «Уфы» Игорь Колыванов назвал нынешний сезон Российской Премьер-Лиги очень интересным и отметил, что проходные матчи в этом сезоне почти отсутствуют.

«Этот и прошлый сезоны РПЛ очень интересные. Нельзя сказать, что всё прям супер, но интересные матчи. Некоторые игры смотришь с наслаждением. У нас хороший боевой чемпионат, где все бьются и стараются — проходных матчей практически нет. Жду с нетерпением, когда начнётся вторая часть РПЛ. Уже скучаем!» — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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