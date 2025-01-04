Гацкан: в новом году желаю, чтобы люди были добрее друг к другу и больше улыбались

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, пожелал всем в новом году больше улыбаться, а футболистам иметь возможность играть на международной арене.

«В новом году желаю всем, чтобы был мир и люди были добрее друг к другу, а также чтобы больше улыбались. В футбольном плане — чтобы открыли себе возможность играть на международной арене за сборную и клубы», — сказал Гацкан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ранее заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам.