«Краснодар» ведёт переговоры по трансферу бразильца Адемира

Футбольный клуб «Краснодар» ведёт активные переговоры по трансферу атакующего полузащитника Адемира, который выступает за «Баию». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

29-летний бразилец за карьеру выступал в бразильских клубах «Атлетико Минейро», «Америка Минейро» и «Насьонал». Соглашение истекает зимой 2025 года. Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в € 1,5 млн. В нынешнем сезоне бразилец в 55 матчах забил шесть мячей за «Баию».