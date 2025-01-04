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«Тоттенхэм» близок к подписанию сына Антонина Кински — Фабрицио Романо

«Тоттенхэм» близок к подписанию сына Антонина Кински — Фабрицио Романо
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«Тоттенхэм» близок к подписанию контракта с вратарём пражской «Славии» Антонином Кински-младшим, который находится в Лондоне для прохождения медосмотра. Об этом сообщает спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, устная договорённость достигнута между всеми заинтересованными сторонами. Кински должен пройти медосмотр после сегодняшней игры.

Антонин Кински-младший — сын бывшего вратаря сборной Чехии и «Сатурна» Антонина Кински. Кински-младший начал карьеру в пражской «Дукле» под руководством отца. С 2021 года Антонин оказался в «Славии», после чего несколько раз уходил в аренду. Летом 2024 года он дебютировал в чемпионате Чехии в матче со «Словацко», а вскоре после этого дебютировал в Лиге чемпионов УЕФА с «Юнион Сент-Жиллуаз». Кински сыграл семь из восьми первых матчей в чемпионате «на ноль» и показал одно из лучших соотношений между пропущенными голами и ожидаемыми голами за последние пять сезонов чемпионата Чехии.

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