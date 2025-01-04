Экс-защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий: «Спартак» — народная команда, мой отец болел за них

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, за какую команду он мечтал сыграть. Выбор был между «Спартаком» и «Зенитом».

«Спартак» — народная команда, у меня ещё отец, царство ему небесное, болел за них. В этом плане — за них, из-за отца. Но, честно говоря, нет такого, что за кого-то из них сильно хотел бы сыграть. Я рад всегда помогать клубу, команде, я такой по натуре, что где пригожусь, там буду максимально стараться», — приводит слова Тихого «РБ Спорт».

Напомним, защитник покинул нижегородский клуб в ноябре 2024 года. Тихий стал игроком «Пари НН» летом 2023 года. За это время защитник провёл 26 матчей во всех турнирах, в которых оформил две результативные передачи. В нынешнем сезоне российский футболист принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых он не отметился результативными действиями.