Валерий Гладилин: у «Спартака» с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о возможном возвращении бывшего нападающего команды Квинси Промеса и его влиянии на игру красно-белых.

«Если есть решение о возвращении Промеса в «Спартак», это очень хороший вариант для клуба и Квинси. Это футболист высокой квалификации, который вернётся и усилит команду. У «Спартака» с Промесом будет одна из самых сильных атак в РПЛ. Конкуренция есть, но его позиция практически свободна. Если Квинси при своём классе будет серьёзно относиться к делу, будет на лидирующих позициях. Он знает наш менталитет и школу, поэтому проблем не будет», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок России, в 2022 году — Кубок России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед».