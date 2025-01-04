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Сергей Юран: за исключением «Ростова» и «Рубина», никто не обезопасил себя от зоны вылета

Сергей Юран: за исключением «Ростова» и «Рубина», никто не обезопасил себя от зоны вылета
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Российский тренер Сергей Юран дал небольшой прогноз на вторую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

«Во второй части сезона будет интересно. В верхней части таблицы четыре или пять команд будут бороться за чемпионство. «Краснодар» и «Зенит» оступились в концовке, «Спартак» поджал. Но будет интересная борьба и в нижней части таблицы. За исключением «Ростова» и «Рубина», никто не обезопасил себя от зоны вылета и переходных матчей», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков. «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки».

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