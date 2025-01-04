Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роман Широков предположил, когда Россию могут вернуть на международную арену

Роман Широков предположил, когда Россию могут вернуть на международную арену
Комментарии

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков высказался о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году. Уже время пришло, но в 2025-м точно нет. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам.

Материалы по теме
Широков: будем надеяться, что для российского футбола 2025-й будет лучше, чем 2024-й
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android