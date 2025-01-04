Роман Широков предположил, когда Россию могут вернуть на международную арену

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака», ЦСКА и «Краснодара» Роман Широков высказался о возможном возвращении России на международную арену в 2025 году.

«Не верю в возвращение России на международную арену в 2025 году. Уже время пришло, но в 2025-м точно нет. Самый оптимистичный прогноз — 2026 год», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборные России и все отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что в 2025 году ожидает положительных изменений по вопросу допуска российских команд к международным турнирам.