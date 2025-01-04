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Агент Батракова: Галактионов с большим трудом подпускает молодёжь к первой команде

Агент Батракова: Галактионов с большим трудом подпускает молодёжь к первой команде
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Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, заявил, что тренер железнодорожников Михаил Галактионов не так сильно любит работать с молодыми игроками, как об этом говорят.

«Галактионов славится тем, что подпускает молодых игроков к первой команде? Это миф. Он сложился исходя из того, что Галактионов работал в системе юношеских, а затем и молодёжных сборных России. На самом деле у него такая же позиция по молодым игрокам, как у большинства его коллег. С большим трудом привлекается молодёжь. Она есть, но больше для тренировочного процесса. Игрового времени ребята получают очень мало! Но в ситуации с Лёшей всё сложилось, слава богу», – приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

Предыдущим местом работы Галактионова был «Пари Нижний Новгород», а также молодёжная сборная России (по совместительству). Под его руководством «Локомотив» провёл 83 матча, в которых 47 раз одержал победу, 16 раз сыграл вничью и 20 раз уступил.

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