«Кристал Пэлас» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Кристал Пэлас» набрал 20 очков в 19 матчах и расположился на 15-й строчке английской Премьер-лиги. «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.
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