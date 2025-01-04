«Кристал Пэлас» — «Челси»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Тим Робинсон (Западный Суссекс, Англия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Кристал Пэлас» набрал 20 очков в 19 матчах и расположился на 15-й строчке английской Премьер-лиги. «Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.