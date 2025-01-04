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«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00
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Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» набрал 31 очко в 19 матчах и расположился на шестой строчке английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.

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