«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:00

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Манчестер Сити» набрал 31 очко в 19 матчах и расположился на шестой строчке английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.