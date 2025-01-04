Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своих целях на 2025 год

Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своих целях на 2025 год
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился своими целями на 2025 год.

«Никогда не строю планы для себя. На предстоящий год у меня банальные цели — выигрывать каждый матч. Если получится, дай бог, завоевать трофей в составе «Локомотива» в 2025 году», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн. После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо».

Материалы по теме
«Спартак» занимает предпоследнее место в РПЛ по голам, забитым российскими игроками
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android