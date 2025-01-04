Футболист «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о своих целях на 2025 год

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился своими целями на 2025 год.

«Никогда не строю планы для себя. На предстоящий год у меня банальные цели — выигрывать каждый матч. Если получится, дай бог, завоевать трофей в составе «Локомотива» в 2025 году», — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

В нынешнем сезоне Тикнизян сыграл за клуб 23 матча во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 6 млн. После 18 туров РПЛ «Локомотив» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют с махачкалинским «Динамо».