Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джо Байден наградит Лионеля Месси Президентской медалью Свободы

Джо Байден наградит Лионеля Месси Президентской медалью Свободы
Аудио-версия:
Комментарии

Действующий президент США Джо Байден 4 января проведёт в Белом доме церемонию награждения последней группы лауреатов Президентской медали Свободы, среди которых нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщает ABC News.

Эта медаль является высшей гражданской наградой страны, которая вручается людям, внёсшим «выдающийся вклад в процветание Соединённых Штатов, мир во всём мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.

Материалы по теме
Фото
Лионель Месси запустил фирменную марку вина премиум-класса
Материалы по теме
Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги за 12 лет
Истории
Самые высокооплачиваемые игроки Ла Лиги за 12 лет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android