Действующий президент США Джо Байден 4 января проведёт в Белом доме церемонию награждения последней группы лауреатов Президентской медали Свободы, среди которых нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Об этом сообщает ABC News.

Эта медаль является высшей гражданской наградой страны, которая вручается людям, внёсшим «выдающийся вклад в процветание Соединённых Штатов, мир во всём мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания».

В нынешнем сезоне Месси сыграл за свой клуб 22 матча во всех турнирах, в которых отметился 21 забитым мячом и 18 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 37-летнего футболиста составляет € 20 млн.