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Юрий Белоус: в «Спартаке» надеются на Кахигао, опыт и знания влияют

Юрий Белоус: в «Спартаке» надеются на Кахигао, опыт и знания влияют
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о назначении испанца Фрэнсиса Кахигао на пост спортивного директора «Спартака».

«Оценивать назначение Кахигао в «Спартак» будем после пары трансферных окон и конечного занятого места в таблице. Спортивный директор — фундаментальная менеджерская должность. Надо понимать, какие задачи перед ним ставит руководство, акционеры и генеральный директор. Если купить и продать футболистов, это одна история. А если нужно выстроить всю систему клуба, в том числе и академию, это совсем другое. А также надо выстроить селекционную службу, чтобы покупать игроков не только из Латинской Америки, Африки и Европы, а находить талантов из России. Как это сделал ЦСКА с Головиным, который пришёл из Сибири.

Безусловно, нужно иметь хорошие связи, чтобы брать качественных футболистов из Бразилии, Аргентины или Колумбии. Конечно, опыт и знания влияют, его взяли из-за них. Они надеются на него. Но очень важно выстроить всю вертикальную систему клуба. От правильно поставленных задач Кахигао очень многое зависит. У спортивного директора стоит в задачах контроль детско-юношеского и молодёжного футбола, взаимодействие с главным тренером и тренерским штабом, а также поиск футболистов внутри страны. Главному тренеру тяжело заниматься стратегическими задачами на 10 лет вперёд. Потому что у тренера не такая длинная профессиональная жизнь в одном клубе. Есть исключения в виде Лобановского и Романцева. Это задача именно спортивного директора. Если Кахигао будет таким спортивным директором, тогда мои аплодисменты», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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