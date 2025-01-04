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Александр Гришин: миф, что у нас слабая лига — российский чемпионат конкурентоспособен

Александр Гришин: миф, что у нас слабая лига — российский чемпионат конкурентоспособен
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Бывший российский футболист Александр Гришин оценил уровень Российской Премьер-Лиги и назвал её конкурентоспособной.

«Чемпионат России идёт очень хорошо — высокая конкуренция за первое место и сохранение прописки в РПЛ. Я всегда говорил, что у нас конкурентоспособный чемпионат. Это какой-то миф, что у нас слабая лига. Те же иностранцы приезжают и говорят, что чемпионат России сильный. Прошедший год был нормальным. Плохой момент, что нас не допускают до международных турниров. Думаю, руководители предпринимают все усилия, чтобы мы туда вернулись. Но сделать это будет очень тяжело», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После завершения первой части сезона Российской Премьер-Лиги первое место занимает «Краснодар», который набрал 39 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров московский «Спартак», который набрал 37 очков.

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