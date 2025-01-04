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Юрий Белоус: Промес вместе с Барко могут навести шороху в РПЛ

Юрий Белоус: Промес вместе с Барко могут навести шороху в РПЛ
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Бывший президент ФК «Москва» Юрий Белоус высказался о возможном возвращении бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса в «Спартак».

«Не удивлюсь, если «Спартак» подпишет Промеса. Я знаю, что он играл в ОАЭ за команду. Но надо понимать, насколько активно Квинси занимался футболом этот год. Не скажу, что Промес — это такая легенда «Спартака», как Черенков или Родионов. Однако это футболист, которого любят. Он не помешает «Спартаку», ведь может играть на нескольких позициях. Квинси вместе с Барко могут навести шороху в РПЛ. Но надо смотреть, как их увидит вместе Станкович. Это будет интересно», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее появилась информация от источников из окружения футболиста, что очередное слушание по его делу, после которого, возможно, Промесу разрешат выезд из Дубая, состоится в конце января.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2014-го по 2018-й и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок России, в 2022 году — Кубок России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед». Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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