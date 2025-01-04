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«Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора

«Барселоне» отказали в регистрации Ольмо и Виктора
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Ла Лига и и Федерация футбола Испании официально подтвердили отказ «Барселоне» в регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора.

«После того как 3 января 2025 года «Барселона» выполнила требования, касающиеся экономического контроля Ла Лиги, и после того как клуб подал соответствующие документы, Орган по проверке бюджета Ла Лиги принял решение продлить лимит затрат спортивной команды с вышеупомянутой даты.

Таким образом, запросив лицензии для игроков со стороны «Барселоны», после анализа применимых федеральных правил Комиссия по мониторингу приняла решение не выдавать предварительную визу или окончательную лицензию, запрошенную «Барселоной», игрокам Даниэлю Ольмо Карвахалю и Пау Виктору Дельгадо в соответствии со статьями 130.2 и 141.5 Общего регламента RFEF, которые не позволяют игроку, чья лицензия аннулирована, в течение того же сезона получить лицензию в той же команде клуба», — говорится в заявлении Ла Лиги.

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