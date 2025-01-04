Дьяков: Кахигао и Станкович много раз подумают, нужен ли им Промес в «Спартаке»

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о возможном возвращении бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса в московскую команду и о том, нужен ли футболист нынешнему составу красно-белых.

«Не знаю, насколько Промес нужен «Спартаку». Всё-таки Квинси чуть более полугода был без футбола, а потом играл в Первой лиге ОАЭ. Но в этой лиге не настолько конкурентоспособный футбол. Поэтому можно сказать, что Промес находился год без футбола. Тогда нужен ли он «Спартаку» в нынешней ситуации? Новый спортивный директор и Станкович много раз подумают, нужен ли им Промес. Понятно, что Квинси многое сделал для «Спартака» и круто играл, но время идёт — Промес не молодеет.

Он был длительное время без футбола, поэтому сложно оценить его нынешнюю игровую форму. Как один из вариантов, что Квинси вернётся в «Спартак» и будет сидеть на скамейке запасных. Станкович определил короткую обойму из 13-14 игроков, а остальные не играют. Поэтому много футболистов уйдёт из клуба зимой», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.