Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку «Реала Сосьедад»
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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян впервые в сезоне попал в заявку клуба на встречу с «Понферрадиной» в 1/16 финала Кубка Испании, которая пройдёт в воскресенье, 5 января.
Кубок Испании . 1/16 финала
05 января 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Понферрадина
Понферрада
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В нынешнем сезоне Захарян не принял участия ни в одном из матчей «Реала Сосьедад» из-за травмы. Футболист перешёл в испанский клуб летом 2023 года. За этот период он сыграл 40 встреч во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение Захаряна с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.
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