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«Барселона» обратится в суд после отказа в регистрации Ольмо и Виктора — Mundo Deportivo

«Барселона» намерена обратиться в Высший спортивный совет Испании (CSD) или в арбитражный суд по факту отказа Ла Лиги в регистрации футболистов сине-гранатовых Даниэля Ольмо и Пау Виктора. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, «Барселона» будет добиваться изменений правила, срок действия которого истек 31 декабря, чтобы урегулировать финансовые вопросы с игроками, которые были зарегистрированы до этого дня.

Ранее Ла Лига и Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) отказали «Барселоне» в регистрации Дани Ольмо и нападающего Пау Виктора из-за несоответствия клуба правилам финансового фэйр-плей. Клубу пришлось пройти сложный процесс согласования. Ла Лига 1 января 2025 года исключила Ольмо и Виктора из списка заявленных игроков.

4 января Ла Лига и Федерация футбола Испании официально подтвердили отказ «Барселоне» в регистрации Ольмо и Виктора.