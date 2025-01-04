«Монако» объявил о продлении контракта с главным тренером Хюттером

«Монако» на официальном сайте сообщил о продлении контракта со своим главным тренером Адольфом Хюттером.

«Монако» рад объявить о продлении контракта Ади Хюттера ещё на два сезона. Австрийский тренер теперь связан соглашением с клубом до 30 июня 2027 года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Монако» после 16 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 30 очков. «Монако» одержал девять побед, три раза сыграл вничью и четыре раза уступил.

Завтра, 5 января, «Монако» сыграет с «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» (Доха, Катар). Начало игры — в 19:30 мск.

Суперкубок Франции 2024 . Финал Суперкубок Франции 2024 . Финал 05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК ПСЖ Париж Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2