«Монако» объявил о продлении контракта с главным тренером Хюттером
Поделиться
«Монако» на официальном сайте сообщил о продлении контракта со своим главным тренером Адольфом Хюттером.
«Монако» рад объявить о продлении контракта Ади Хюттера ещё на два сезона. Австрийский тренер теперь связан соглашением с клубом до 30 июня 2027 года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
«Монако» после 16 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 30 очков. «Монако» одержал девять побед, три раза сыграл вничью и четыре раза уступил.
Завтра, 5 января, «Монако» сыграет с «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» (Доха, Катар). Начало игры — в 19:30 мск.
Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 4 января 2025
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:45
-
17:36
-
17:33
-
17:30
-
17:30
-
17:06
-
17:00
-
16:56
-
16:38
-
16:30
-
16:14
-
16:00
-
15:45
-
15:36
-
15:30
-
15:23
-
15:00
-
15:00
-
14:54
-
14:37
-
14:25
-
14:19
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:45
-
13:29
-
13:16
-
13:00
-
12:49
-
12:33