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«Монако» объявил о продлении контракта с главным тренером Хюттером

«Монако» объявил о продлении контракта с главным тренером Хюттером
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«Монако» на официальном сайте сообщил о продлении контракта со своим главным тренером Адольфом Хюттером.

«Монако» рад объявить о продлении контракта Ади Хюттера ещё на два сезона. Австрийский тренер теперь связан соглашением с клубом до 30 июня 2027 года», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

«Монако» после 16 сыгранных матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции. Команда набрала 30 очков. «Монако» одержал девять побед, три раза сыграл вничью и четыре раза уступил.

Завтра, 5 января, «Монако» сыграет с «ПСЖ» в матче за Суперкубок Франции. Встреча пройдёт на стадионе «Стэдиум 974» (Доха, Катар). Начало игры — в 19:30 мск.

Суперкубок Франции 2024 . Финал
05 января 2025, воскресенье. 19:30 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Монако
Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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