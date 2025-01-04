«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» в матче 20-го тура АПЛ и одержал пятую победу подряд

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».

Счёт в игре был открыт уже на четвертой минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке. На шестой минуте Энтони Гордон сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак вывел свою команду вперёд.

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 24 очка в 20 матчах и расположился на 11-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.