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Тоттенхэм — Ньюкасл, результат матча 4 января 2025, счёт 1:2, АПЛ 2024-2025

«Ньюкасл» обыграл «Тоттенхэм» в матче 20-го тура АПЛ и одержал пятую победу подряд
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались лондонский «Тоттенхэм Хотспур» и «Ньюкасл Юнайтед». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия). Матч закончился со счётом 2:1 в пользу «Ньюкасл Юнайтед».

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Соланке – 4'     1:1 Гордон – 6'     1:2 Исак – 38'    

Счёт в игре был открыт уже на четвертой минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке. На шестой минуте Энтони Гордон сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак вывел свою команду вперёд.

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 24 очка в 20 матчах и расположился на 11-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.

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