Юран: если Россию не вернут, прекратить в футбол играть? Нужно развиваться, как и ранее

Отечественный тренер Сергей Юран считает, что российскому футболу необходимо развиваться вне зависимости от возвращения к международным турнирам.

«Нужно продолжать развиваться, как и ранее. Нам не нужно обращать на кого-то внимание. Если не вернут, нам прекратить играть в футбол? Мы живём, играем, смотрим футбол. Всё нормально, жизнь продолжается», — сказал Юран в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.