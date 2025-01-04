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Камоцци отреагировал на информацию о возможном возвращении Промеса в «Спартак»

Камоцци отреагировал на информацию о возможном возвращении Промеса в «Спартак»
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном возвращении бывшего нападающего красно-белых Квинси Промеса в московскую команду.

«Промес может вернуться в «Спартак»? Пора перевернуть страницу. Мне кажется, что нужно оставить прошлое в книге истории клуба. Есть новые страницы, которые необходимо написать с другими игроками», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Нападающий выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок России, в 2022 году — Кубок России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед». Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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