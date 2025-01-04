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«Брайтон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

«Брайтон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 20:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Брайтон» набрал 27 очков в 19 матчах и расположился на 10-й строчке английской Премьер-лиги. «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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