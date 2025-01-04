«Брайтон» — «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 20:30 мск

Сегодня, 4 января, состоится матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Брайтон энд Хоув Альбион» и «Арсенал». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступит Энтони Тейлор. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Брайтон» набрал 27 очков в 19 матчах и расположился на 10-й строчке английской Премьер-лиги. «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.