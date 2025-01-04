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Непомнящий: мировая изоляция не всегда вредна, России нужно использовать этот момент

Непомнящий: мировая изоляция не всегда вредна, России нужно использовать этот момент
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Бывший главный тренер сборной Камеруна и множества клубов Российской Премьер-Лиги Валерий Непомнящий поделился мнением об изоляции российского футбола от международных соревнований.

«Мы не первые и не последние, кого изолируют. Это не всегда вредно. Был период, когда англичане и сербы были лишены права участвовать в еврокубках. В обеих странах чемпионаты поднялись, а в Англии – вообще до недосягаемой высоты. Эту лигу можно было назвать лучшей в мире. В их чемпионате играли только англичане. Уже потом стали привлекаться игроки из других стран. Я отлично помню время, когда мне совсем не нравился чемпионат Англии. Когда я работал в сборной Камеруна, говорил своим футболистам, что с англичанами играть очень просто, читаемо и легко. Уже после 1990-х английский футбол рос на глазах, ведь в АПЛ появились французы, итальянцы, южноамериканцы и игроки из разных стран. Нам тоже нужно использовать этот момент», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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