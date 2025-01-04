«Барбастро» — «Барселона»: текстовая трансляция матча Кубка Испании начнётся в 21:00
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Сегодня, 4 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барбастро» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипал де Депортес» в Барбастро (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Кубок Испании . 1/16 финала
04 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Барбастро
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Сегодня, 4 января, в 23:30 мск состоятся ещё два матча 1/16 Кубка Испании, в котором встретятся «Марбелья» с мадридским «Атлетико» и «Логроньес» с «Атлетиком» из Бильбао. Завтра, 5 января, свой матч сыграет «Реал Сосьедад» с «Понферрадиной». В понедельник, 6 января, мадридский «Реал» отправится на выезд к футбольному клубу «Минера».
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