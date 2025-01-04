«Тоттенхэм» потерпел пятое поражение в семи последних матчах АПЛ
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«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Таким образом, «шпоры» потерпели пятое поражение в семи последних матчах АПЛ.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 15:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 Соланке – 4' 1:1 Гордон – 6' 1:2 Исак – 38'
В предыдущих шести встречах «Тоттенхэм» четыре раза уступил, один раз сыграл вничью и один раз победил.
Счёт в игре был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке. На шестой минуте Энтони Гордон сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак вывел свою команду вперёд.
Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 24 очка в 20 матчах и расположился на 11-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.
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