«Тоттенхэм» потерпел пятое поражение в семи последних матчах АПЛ

«Тоттенхэм» уступил «Ньюкаслу» в матче 20-го тура английской Премьер-лиги со счётом 1:2. Таким образом, «шпоры» потерпели пятое поражение в семи последних матчах АПЛ.

В предыдущих шести встречах «Тоттенхэм» четыре раза уступил, один раз сыграл вничью и один раз победил.

Счёт в игре был открыт уже на четвёртой минуте, отличился нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Доминик Соланке. На шестой минуте Энтони Гордон сравнял счёт. На 38-й минуте нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак вывел свою команду вперёд.

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» набрал 24 очка в 20 матчах и расположился на 11-й строчке в английской Премьер-лиге. «Ньюкасл Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 35 очков за аналогичное количество встреч.