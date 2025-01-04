Максим Деменко высказал мнение, когда Эдуарду Сперцяну лучше всего уехать в Европу

Бывший футболист Максим Деменко поделился мыслями о возможном отъезде полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Не думаю, что Сперцян уйдёт именно в грядущее трансферное окно. Он, наверное, доиграет этот сезон в «Краснодаре», а в дальнейшем он будет искать клуб в Европе, как мне кажется. Эдуард вполне способен построить хорошую карьеру в Европе, а вот летом будет хорошее время, чтобы стартовать. Но переходить куда-то сейчас, наверное, не стоит», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

В прошлом году появлялась информация о трансферном интересе к Сперцяну со стороны европейских клубов, в том числе итальянского «Ювентуса» и французского «ПСЖ». В текущем сезоне на счету капитана «Краснодара» шесть голов и три ассиста в 25 матчах за клуб во всех турнирах. По итогам осенней части сезона «быки» лидируют в РПЛ, набрав 39 очков в 18 матчах.