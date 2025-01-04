Агент Батракова высказался об интересе к своему клиенту из Европы

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, клиентом которого является полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков, прокомментировал интерес к игроку со стороны европейских клубов.

– Батраков ярко стартовал, появились даже трансферные слухи, называлось несколько европейских команд. Был ли у вас хоть один реальный разговор с кем-либо за последнее время?

– Любой европейский клуб очень внимательно по всему миру отслеживает молодых игроков, которые ярко проявляют себя в национальном чемпионате. С учётом феноменальных цифр Батракова, естественно, он попал в поле зрения многих скаутов, клубов. Но я думаю, на этом пока всë. Никакого реального интереса из Европы к Алексею нет. Прямых контактов тоже не было. Все просто максимально собирают информацию, изучают его игру.

– Батракова это не отвлекает?

– Его это вообще никак не отвлекает. Никаким образом на него не влияет, – приводит слова Кузьмичëва «РБ Спорт».

В текущем сезоне Алексей Батраков провёл за клуб во всех турнирах 23 матча, в которых забил 11 мячей и отдал восемь голевых передач.