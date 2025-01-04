Фото: «Наполи» подколол «Ювентус», используя видео с хороводом игроков «Алании»

«Наполи» в своём TikTok-аккаунте подколол «Ювентус» с помощью видео, на котором изображены футболисты «Алании», исполняющие хоровод при розыгрыше стандарта во время одного из матчей.

На видео к каждому из игроков «Алании» прикреплена эмблема футбольного клуба, в том числе «Наполи». На месте игрока команды соперника, расположенного внутри круга, указана эмблема «Ювентуса».

Фото: Tiktok-аккаунт «Наполи»

Вчера, 3 января, «Ювентус» уступил «Милану» со счётом 1:2 в матче 1/2 финала Суперкубка Италии. На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула. Ответный мяч «Милана» на 71-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте защитник туринского клуба Федерико Гатти закатил мяч в свои ворота.