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Фото: «Наполи» подколол «Ювентус», используя видео с хороводом игроков «Алании»

Фото: «Наполи» подколол «Ювентус», используя видео с хороводом игроков «Алании»
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«Наполи» в своём TikTok-аккаунте подколол «Ювентус» с помощью видео, на котором изображены футболисты «Алании», исполняющие хоровод при розыгрыше стандарта во время одного из матчей.

На видео к каждому из игроков «Алании» прикреплена эмблема футбольного клуба, в том числе «Наполи». На месте игрока команды соперника, расположенного внутри круга, указана эмблема «Ювентуса».

Фото: Tiktok-аккаунт «Наполи»

Вчера, 3 января, «Ювентус» уступил «Милану» со счётом 1:2 в матче 1/2 финала Суперкубка Италии. На 21-й минуте нападающий «Ювентуса» Кенан Йылдыз открыл счёт, ему ассистировал Самюэль Мбангула. Ответный мяч «Милана» на 71-й минуте забил форвард Кристиан Пулишич, реализовав 11-метровый удар. На 76-й минуте защитник туринского клуба Федерико Гатти закатил мяч в свои ворота.

Суперкубок Италии . 1/2 финала
03 января 2025, пятница. 22:00 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
1 : 2
Милан
Милан
1:0 Йылдыз – 21'     1:1 Пулишич – 71'     1:2 Гатти – 75'    
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