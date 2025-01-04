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Дудиев — об Осинькине: он даёт результат «Крыльям», не понимаю, за что его хотели убрать

Дудиев — об Осинькине: он даёт результат «Крыльям», не понимаю, за что его хотели убрать
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Бывший игрок калининградской «Балтики» Аслан Дудиев поделился мнением о главном тренере самарских «Крыльев Советов» Игоре Осинькине.

Игорь Осинькин был вашим тренером в академии имени Коноплёва. Каким вам запомнился нынешний наставник «Крыльев Советов»?
– Это фанат футбола, ему было интересно что-то новое познавать, даже когда он нас, детей, тренировал. Таких людей, которые болеют за своё дело, я знаю очень мало. Он ведь был нашим тренером и во Владикавказе, мы с ребятами вспоминали: только с нашей команды 1990 года рождения в один момент в РПЛ играли 10 человек в основе разных клубов. В Осетии я такого не припомню. Сейчас я смотрю на ситуацию, и из нашего региона по пальцам одной руки можно посчитать игроков Премьер-Лиги.

– Переживали за его будущее во время тяжёлой ситуации осенью?
– Конечно. Он даёт результат с «Крыльями», и я не понимаю, за что его хотели убрать. Он с детьми такие команды, как «Зенит», обыгрывал, — приводит слова Дудиева Metaratings.

«Крылья Советов» набрали 18 очков в 18 матчах и расположились на 10-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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