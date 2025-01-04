Ледяхов: зачем нам посредственные иностранцы? Нужно делать упор на свою молодёжь

Бывший российский футболист Игорь Ледяхов поделился мнением о развитии молодых футболистов в условиях отстранения России от международных соревнований.

«Конечно, в изоляции нужно делать упор на развитие своих ребят. Для чего нам нужны посредственные иностранцы, мы же нигде не участвуем? У нас очень мало появляется молодёжи в основных командах. Можно привести в пример Батракова, который сверкнул в «Локомотиве» – и всё. В прошлых годах в «Динамо» был Захарян, который уехал в Испанию. Больше у нас не было такой молодёжи. Надо давать больше шансов нашим. Конечно, где-то упадёт качество игры и результаты, но мы всё равно нигде не участвуем», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.