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Переход Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на данный момент исключён — Relevo

Переход Рашфорда из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону» на данный момент исключён — Relevo
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Вероятность перехода нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в «Барселону» на данный момент близка к нулю. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе Рашфорда в «Барселону», с большей долей вероятности этот трансфер не произойдёт. При этом сообщается, что недавно «Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с «Миланом» о возможном переходе нападающего.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

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