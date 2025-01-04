Барбоза высказался о возможном возвращении игрока «Зенита» Артура в Бразилию

Агент Паулу Барбоза прокомментировал слухи о возможном уходе игрока «Зенита» Артура в Бразилию.

«Артур – это хороший футболист, но сейчас не лучший момент для продажи. Летом будет намного легче продать его за требуемую сумму. Зимой «Зенит» может отдать его в аренду, что является более целесообразным, но вряд ли руководство клуба это устроит», — приводит слова Барбозы Metaratings.

Артур перешёл в «Зенит» в январе 2024 года из «Палмейраса». В нынешнем сезоне он принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и пятью результативными передачами.

Согласно информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 8 млн.