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«Манчестер Сити» готов заплатить «Лансу» требуемую сумму за Абдукодира Хусанова — Mirror

«Манчестер Сити» готов заплатить «Лансу» требуемую сумму за Абдукодира Хусанова — Mirror
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«Манчестер Сити» готов удовлетворить финансовые запросы «Ланса» в случае принятия решения о покупке центрального защитника французского клуба Абдукодира Хусанова. Об этом сообщает Mirror.

По информации источника, «Ланс» запросил за Хусанова € 20 млн. «Манчестер Сити» устраивает указанная сумма. «Горожане» считают, что в случае, если клуб окончательно определится с кандидатурой Хусанова, сделка пройдёт легко, поскольку «Ланс» этой зимой заинтересован в получении денежных средств с трансферов.

Абдукодир выступает за «Ланс» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2027 года.

В нынешнем сезоне Хусаинов провёл за «Ланс» 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей.

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