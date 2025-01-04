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Гол Иско помог «Бетису» обыграть «Уэску» и выйти в 1/8 финала Кубка Испании

Гол Иско помог «Бетису» обыграть «Уэску» и выйти в 1/8 финала Кубка Испании
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Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Уэска» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Эстадио Эль-Алькорас» в Уэске (Испания). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Бетиса».

НБА - регулярный чемпионат
22 января 2011, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
112 : 72
Торонто Рэпторс
Торонто
Орландо Мэджик: Ховард - 31, Андерсон - 21, Редик - 12, Басс - 10, Нельсон - 9, Аренас - 7, Ричардсон - 7, Туркоглу - 6, Кларк - 4, Ричардсон - 4, Дюхон - 1, Уильямс
Торонто Рэпторс: Дерозан - 16, Барньяни - 11, Джонсон - 11, Гэйнс - 10, Бэйлесс - 10, Райт - 6, Клейза - 4, Дэвис - 2, Алаби - 2, Кальдерон, Дорси, Барбоза

Единственный гол в матче забил полузащитник «Бетиса» Иско на 38-й минуте.

Сегодня, 4 января, в 23:30 мск состоятся ещё два матча 1/16 Кубка Испании, в котором встретятся «Марбелья» с мадридским «Атлетико» и «Логроньес» с «Атлетиком» из Бильбао. Завтра, 5 января, свою встречу сыграют «Реал Сосьедад» с «Понферрадиной». В понедельник, 6 января, мадридский «Реал» отправится на выезд к футбольному клубу «Минера».

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