Гол Иско помог «Бетису» обыграть «Уэску» и выйти в 1/8 финала Кубка Испании

Завершился матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встречались «Уэска» и «Бетис». Игра проходила на стадионе «Эстадио Эль-Алькорас» в Уэске (Испания). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «Бетиса».

Единственный гол в матче забил полузащитник «Бетиса» Иско на 38-й минуте.

Сегодня, 4 января, в 23:30 мск состоятся ещё два матча 1/16 Кубка Испании, в котором встретятся «Марбелья» с мадридским «Атлетико» и «Логроньес» с «Атлетиком» из Бильбао. Завтра, 5 января, свою встречу сыграют «Реал Сосьедад» с «Понферрадиной». В понедельник, 6 января, мадридский «Реал» отправится на выезд к футбольному клубу «Минера».