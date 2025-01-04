В «Сьоне» рассказали, как оценивают трансфер Антона Миранчука

Президент «Сьона» Кристиан Константин оценил переход российского полузащитника Антона Миранчука.

«Антон – классный игрок. Его приход сделал нас крутыми. После сезона Миранчук может спрогрессировать, как Мохамед Салах и Матеус Кунья, которого я продал за € 20 млн, а сегодня он уже играет в Англии.

Антон начал тренироваться с командой, и это хорошо. У него будет яркая весна. Но, увы, он не сможет стать самым дорогим игроком, которого я могу продать, потому что у него есть отступные. Однако Миранчук станет одним из 10-15 игроков, кого я продам.

По поводу продления контракта понятия не имею. Он только приехал в сентябре. К марту, когда Антон будет тут шесть месяцев, мы посмотрим, станет ли продлевать контракт, если он счастлив у нас», — приводит слова Константина Legalbet.

В текущем сезоне Антон Миранчук провёл за клуб в швейцарской Суперлиге семь матчей, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Антон Миранчук перешёл в швейцарский клуб осенью 2024 года в статусе свободного агента. Предыдущим клубом россиянина был московский «Локомотив», воспитанником которого он является.

Недавно авторитетный портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость Антона Миранчука, которая упала на 40% по сравнению с июнем — с € 6 млн до € 3,5 млн. По информации «Чемпионата», футболист получает € 1,2 млн в год.