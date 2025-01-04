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Манчестер Сити — Вест Хэм, результат матча 20-го тура АПЛ, счёт — 4:1, 4 января 2025 года

«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» со счётом 4:1.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
4 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Цоуфал – 10'     2:0 Холанд – 42'     3:0 Холанд – 55'     4:0 Фоден – 58'     4:1 Фюллькруг – 71'    

На 10-й минуте автогол на свой счёт записал игрок «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 42-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которому ассистировал Савио. На 55-й минуте Холанд оформил дубль также с передачи Савио. На 58-й минуте игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил четвёртый мяч своей команды. На 71-й минуте отличился нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг.

«Манчестер Сити» набрал 34 очка в 20 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» занимает 13-е место, набрав 23 очка за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.

Турнирная таблица АПЛ
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