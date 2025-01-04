«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Вест Хэм Юнайтед». Игра прошла на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Солсбери. «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» со счётом 4:1.

На 10-й минуте автогол на свой счёт записал игрок «Вест Хэма» Владимир Цоуфал. На 42-й минуте отличился нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, которому ассистировал Савио. На 55-й минуте Холанд оформил дубль также с передачи Савио. На 58-й минуте игрок «Манчестер Сити» Фил Фоден забил четвёртый мяч своей команды. На 71-й минуте отличился нападающий «Вест Хэма» Никлас Фюллькруг.

«Манчестер Сити» набрал 34 очка в 20 матчах и располагается на шестой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Вест Хэм» занимает 13-е место, набрав 23 очка за аналогичное количество встреч. На первом месте находится «Ливерпуль», заработавший 45 очков.