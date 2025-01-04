«Челси» упустил победу над «Кристал Пэлас» в концовке матча 20-го тура АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Итоговый результат — 1:1.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 14' 1:1 Матета – 82'
На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер с передачи вингера Джейдона Санчо. На 82-й минуте забил нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, которому ассистировал Эберечи Эзе.
После этой встречи «Челси» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после 20 сыгранных матчей занимает 15-е место с 21 очком.
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