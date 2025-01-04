«Челси» упустил победу над «Кристал Пэлас» в концовке матча 20-го тура АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Кристал Пэлас» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Тим Робинсон. Итоговый результат — 1:1.

На 14-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер с передачи вингера Джейдона Санчо. На 82-й минуте забил нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, которому ассистировал Эберечи Эзе.

После этой встречи «Челси» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после 20 сыгранных матчей занимает 15-е место с 21 очком.