«Эвертон» уступил «Борнмуту» в гостевом матче АПЛ

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Эвертон». Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. «Борнмут» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий «Борнмута» Дэвид Брукс с передачи Милоша Керкеза.