«Эвертон» уступил «Борнмуту» в гостевом матче АПЛ
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Эвертон». Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. «Борнмут» одержал победу в матче со счётом 1:0.
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Брукс – 77'
Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий «Борнмута» Дэвид Брукс с передачи Милоша Керкеза.
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