Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Лион — Монпелье. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Эвертон» уступил «Борнмуту» в гостевом матче АПЛ

«Эвертон» уступил «Борнмуту» в гостевом матче АПЛ
Комментарии

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Борнмут» и «Эвертон». Игра прошла на стадионе «Виталити» в Борнмуте (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джон Брукс. «Борнмут» одержал победу в матче со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Борнмут
Борнмут
Окончен
1 : 0
Эвертон
Ливерпуль
1:0 Брукс – 77'    

Единственный гол в матче на 77-й минуте забил нападающий «Борнмута» Дэвид Брукс с передачи Милоша Керкеза.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» в матче 20-го тура АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android