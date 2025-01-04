«Астон Вилла» обыграла «Лестер Сити» в матче 20-го тура АПЛ
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Закончился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались бирмингемская «Астон Вилла» и «Лестер Сити». Игра проходила на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу «Астон Виллы».
Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Лестер Сити
Лестер
1:0 Баркли – 58' 1:1 Мавидиди – 63' 2:1 Бэйли – 76'
Счёт во встрече был открыт на 58-й минуте, отличился полузащитник «Астон Виллы» Росс Баркли. На 63-й минуте Стефи Мавидиди сравнял счёт. На 76-й минуте нападающий «Астон Виллы» Леон Бэйли вывел свою команду вперёд.
«Астон Вилла» набрала 32 очка в 20 матчах и располагается на восьмой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Лестер Сити» занимает 19-е место, набрав 14 очков за аналогичное количество встреч.
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