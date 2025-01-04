«Брентфорд» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 20-го тура АПЛ со счётом 5:0

Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгепмтон» и «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Англия). Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Брентфорда».
Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд. На 63-й минуте Брайан Мбемо удвоил преимущество своей команды. На 69-й минуте Мбемо оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+2-й минуте Кин Льюис-Поттер забил четвёртый гостей. На 90+5-й минуте Йоан Висса установил окончательный счёт — 5:0.
«Саутгемптон» набрал шесть очков в 20 матчах и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» занимает 10-е место, набрав 27 очков за аналогичное количество встреч.
- 4 января 2025
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