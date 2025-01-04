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«Брентфорд» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 20-го тура АПЛ со счётом 5:0

«Брентфорд» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 20-го тура АПЛ со счётом 5:0
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Завершился матч 20-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгепмтон» и «Брентфорд». Игра проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл (Англия). Матч завершился со счётом 5:0 в пользу «Брентфорда».

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 5
Брентфорд
Лондон
0:1 Шейд – 6'     0:2 Мбемо – 62'     0:3 Мбемо – 69'     0:4 Льюис-Поттер – 90+2'     0:5 Висса – 90+4'    

Счёт в матче был открыт уже на шестой минуте, отличился нападающий «Брентфорда» Кевин Шейд. На 63-й минуте Брайан Мбемо удвоил преимущество своей команды. На 69-й минуте Мбемо оформил дубль, реализовав пенальти. На 90+2-й минуте Кин Льюис-Поттер забил четвёртый гостей. На 90+5-й минуте Йоан Висса установил окончательный счёт — 5:0.

«Саутгемптон» набрал шесть очков в 20 матчах и располагается на 20-й строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Брентфорд» занимает 10-е место, набрав 27 очков за аналогичное количество встреч.

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