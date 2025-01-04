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Камоцци — о Промесе: не думаю, что «Зенит» подпишет с ним контракт

Камоцци — о Промесе: не думаю, что «Зенит» подпишет с ним контракт
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Итальянский футбольный агент Франко Камоцци поделился мнением о продолжении карьеры бывшего игрока московского «Спартака» Квинси Промеса.

«Я думаю, что «Спартак» должен смотреть вперëд, а не назад. Промес был отличным игроком для «Спартака», но теперь я думаю, что клуб должен двигаться дальше без него. Может ли «Зенит» его забрать? Я не думаю, что «Зенит» подпишет с ним контракт. Это было бы очень странно и необычно», – приводит слова Камоцци Metaratings.

Нападающий выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В 2017 году в составе красно-белых нидерландец выиграл золотые медали чемпионата России, а также Суперкубок России, в 2022 году — Кубок России. Сейчас Промес играет за «Дубай Юнайтед». Напомним, в марте 2024 года футболист был задержан в Дубае по запросу нидерландских властей. На родине игрок был приговорён к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотических средств.

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