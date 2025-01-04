Войцех Щенсны дебютирует за «Барселону» в матче Кубка Испании с «Барбастро»

Сегодня, 4 января, состоится матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором встретятся «Барбастро» и каталонская «Барселона». Игра пройдёт на стадионе «Эстадио Мунисипал де Депортес» в Барбастро (Испания). Стартовый свисток судьи прозвучит в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Барселоны»: Щенсны, Араухо, Мартинес, Гарсия, Кунде, Мартин, Торре, Педри, де Йонг, Левандовски, Лопес Мартин.

Сегодня, 4 января, в 23:30 мск состоятся ещё два матча 1/16 Кубка Испании, в котором встретятся «Марбелья» с мадридским «Атлетико» и «Логроньес» с «Атлетиком» из Бильбао. Завтра, 5 января, свою встречу сыграют «Реал Сосьедад» с «Понферрадиной». В понедельник, 6 января, мадридский «Реал» отправится на выезд к футбольному клубу «Минера».