Агент Батракова: Алексей точно раскрылся бы и при Глушенкове

Агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, считает, что его клиент показывал бы хорошую игру, даже если бы клуб не покинул Максим Глушенков. Глушенков летом прошлого года перешёл из «Локомотива» в «Зенит».

«Я считаю, что Алексей точно раскрылся бы и при Глушенкове. Но не забывайте, что ушёл не только Максим, но ещё Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов. Возможно, всё было бы не так быстро, как сейчас. Мы же понимаем, что тренеры не только в «Локомотиве» не любят доверять молодым игрокам», — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

В сезоне-2024/2025 Батраков принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с железнодорожниками рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 8 млн.