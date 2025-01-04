«Челси» не смог выиграть в четвёртом матче АПЛ подряд

«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» не смогли победить в четвёртой встрече АПЛ подряд.

В предыдущих трёх матчах «Челси» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

На 14-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер с передачи вингера Джейдона Санчо. На 82-й минуте забил нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, которому ассистировал Эберечи Эзе.

После этого матча «Челси» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после 20 сыгранных встреч занимает 15-е место с 21 очком.