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«Челси» не смог выиграть в четвёртом матче АПЛ подряд

«Челси» не смог выиграть в четвёртом матче АПЛ подряд
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«Челси» сыграл вничью с «Кристал Пэлас» (1:1) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги. Таким образом, «синие» не смогли победить в четвёртой встрече АПЛ подряд.

Англия — Премьер-лига . 20-й тур
04 января 2025, суббота. 18:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
Окончен
1 : 1
Челси
Лондон
0:1 Палмер – 14'     1:1 Матета – 82'    

В предыдущих трёх матчах «Челси» потерпел два поражения и один раз сыграл вничью.

На 14-й минуте счёт во встрече открыл полузащитник «Челси» Коул Палмер с передачи вингера Джейдона Санчо. На 82-й минуте забил нападающий «Кристал Пэлас» Жан-Филипп Матета, которому ассистировал Эберечи Эзе.

После этого матча «Челси» набрал 36 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» после 20 сыгранных встреч занимает 15-е место с 21 очком.

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